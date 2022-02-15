Алтайская компания при помощи Big Data будет анализировать цены на сельхозкультуры

Алтайская компания “СиСорт” разработала бесплатный сервис “Хлеборобот” для фермеров на основе технологии Big Data. “Хлеборобот” анализирует в день около тысячи сообщений с открытых площадок для торговли сельхозкультурами. На их основе сервис формирует отчёты о динамике цен, спроса и предложения на продукты, сообщает правительство Алтайского края.

В отчёты входят 20 наиболее распространённых культур (пшеница, лён, просо, горох, ячмень и другие), однако сервис анализирует и более экзотические варианты. По словам руководителя проекта Игоря Юрьева, изначально “СиСорт” создал “Хлеборобот” для внутренних нужд — чтобы узнать, насколько на рынке будут востребованы фотосепараторы компании.

“Теперь же мы решили поделиться своими наработками с аграриями. Наша цель — помочь им быстрее и выгоднее продавать свою продукцию. Успешность производителей в перспективе приведёт к повышению спроса на наше оборудование”, — рассказал Юрьев.

В дальнейшем компания планирует внедрить в сервис фильтр для поиска по нужному продукту и региону, а также возможность публиковать объявления по покупке необходимой культуры.