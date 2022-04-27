Алтайские аграрии получили около 1 млрд рублей господдержки в этом году

Сельхозтоваропроизводители Алтайского края получили уже 35% годового лимита господдержки — около 1 млрд рублей, сообщили в Минсельхозе региона.

Деньги пошли на стимулирование производства молока, поддержку животноводства, частичную уплату инвестиционных кредитов, техническое перевооружение, развитие сельских территорий и так далее.

«На текущей неделе мы объявляем отбор сельхозпредприятий по трём направлениям, это возмещение части затрат на производство и реализацию зерновых культур, в сумме 213 млн рублей — мы планируем их перечислить хозяйствам к концу мая. Также начнём приём документов на поддержку и проведение комплекса технологических работ при возделывании сельхозкультур и поддержку элитного семеноводства», — сообщил министр сельского хозяйства региона Сергей Межин на аппаратном совещании в краевом правительстве.

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Сейчас в Алтайском крае идут работы по подготовке к посевной. Весеннее боронование уже провели на 1,5 млн га, подкормку озимых и многолетних трав выполнили на 150 тысячах га, также ведётся сев многолетних трав.

Яровой сев в крае в этом году составит 4,6 млн га при общей посевной площади 5,255 млн га. Площади сева вырастут на 32 тысячи га. Зерновых и зернобобовых предстоит посеять на площади 3,2 млн га, масличных культур — 1,3 млн га.