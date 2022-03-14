Алтайские налоговики пообещали помочь бизнесменам, которые пострадали от санкций

Алтайские налоговики пообещали помочь тем предпринимателям, которые пострадали от санкций. Об этом сообщают «Вести Алтай».

В регионе начал работу ситуационный центр при УФНС, куда бизнесмены могут обратиться со своими вопросами. Обращения предпринимателей касаются ускоренного возврата НДС, реструктуризации уплаты налогов и сроков погашения задолженностей.

В УФНС напомнили о том, что правительство подготовило ряд мер для поддержки бизнеса, среди которых мораторий на проведение проверок до конца 2022 года.

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае к борьбе со спекулянтами присоединились силовые структуры.