Алтайские налоговики пообещали помочь бизнесменам, которые пострадали от санкций
Предприниматели уже начали обращаться в ФНС, для того чтобы решить возникающие вопросы
14 марта 2022, 03:21, Илья Звягинцев
Алтайские налоговики пообещали помочь тем предпринимателям, которые пострадали от санкций. Об этом сообщают «Вести Алтай».
В регионе начал работу ситуационный центр при УФНС, куда бизнесмены могут обратиться со своими вопросами. Обращения предпринимателей касаются ускоренного возврата НДС, реструктуризации уплаты налогов и сроков погашения задолженностей.
В УФНС напомнили о том, что правительство подготовило ряд мер для поддержки бизнеса, среди которых мораторий на проведение проверок до конца 2022 года.
Ранее сообщалось, что в Алтайском крае к борьбе со спекулянтами присоединились силовые структуры.
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