Алтайские предприниматели могут оформить кредитные каникулы по улучшенным условиям в ВТБ

ВТБ начал принимать заявки на оформление каникул в рамках 106-ФЗ для кредитов с большей суммой. Максимально возможный размер кредитов наличными и беззалоговых автокредитов вырос до 300 тысяч рублей, автокредитов с залогом — до 700 тысяч рублей, ипотеки — до 6 миллионов рублей.

Розничные клиенты банка могут воспользоваться программой, если их доход за месяц до обращения за реструктуризацией снизился более чем на 30% по сравнению со среднемесячным доходом 2021 года. Льготный период возможен на срок до шести месяцев. Заявка подаётся дистанционно — через контакт-центр банка, обращаться в отделения не нужно. При этом срок действия программы — до 30 сентября 2022 года, а каникулы будут подключены в соответствии с законодательством в течение пяти дней.

Клиенты ВТБ также могут обратиться за отсрочкой платежа по собственным программам банка. ВТБ разработал их в период первой волны пандемии коронавируса. Они стали эффективным инструментом восстановления финансового положения заёмщиков, позволив им не допустить просроченной задолженности и полностью вернуться в график платежей после окончания каникул.

По кредитам наличными, автокредитованию и кредитным картам отсрочка платежей предоставляется на один месяц каждые полгода, по ипотеке — на три месяца один раз в течение всего срока действия кредита. Воспользоваться программой могут клиенты, у которых на момент обращения нет просроченной задолженности и выплачено минимум шесть платежей по кредиту, при этом по кредиту наличными и авто до окончания срока кредита должно быть не менее трёх месяцев, а по ипотеке сумма кредита должна быть не более 20 миллионов рублей.

Ипотечные заёмщики могут также воспользоваться программой ипотечных кредитных каникул, которые доступны в рамках № 353-ФЗ.

Всем заёмщикам, которые могут столкнуться со сложностями при обслуживании кредитов, ВТБ готов оперативно помочь и предложить индивидуальное решение их вопроса. Более подробная информация — на сайте ВТБ.

Напомним, ВТБ принимает заявки на отсрочку платежей в рамках 106-ФЗ с 9 марта. За первые дни по новой государственной программе в банк поступило порядка двух тысяч заявок от розничных клиентов, при этом спрос на программу сейчас ниже значений первых дней пандемии 2020 года. От общего числа обращений за кредитными каникулами порядка 45% занимает ипотека, 40% — кредиты наличными, чуть больше 13% — кредитные карты. Оставшаяся часть касается автокредитов.