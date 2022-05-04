Алтайские власти проверили реализацию многомиллиардного инвестпроекта на горевшем «Алтайском бройлере»

Зампред Правительства Алтайского края Александр Лукьянов проверил ход реализации инвестпроекта на территории Бийска и в Зональном районе. Предприятие «Алтайский бройлер» он посетил вместе с основателем Группы «Черкизово» Игорем Бабаевым.

Инвестпроект реализуется в два этапа. На первом этапе возводят 6 дополнительных птичников на откормочной площадке «Зональное-2», увеличивают мощности комбикормового завода и птицеперерабатывающего завода, а также строят новые цеха по производству фарша и котлет. Это позволит увеличить производство птицы на 14 тысяч тонн.

На втором этапе планируют построить две новые площадки по 12 птичников, отметили в региональном правительстве.

К данному моменту на реализацию проекта направили один миллиард рублей, а до 2025 года в него планируют вложить еще 2,5 млрд рублей.

Всего, по мнению инвестора, в проект планируют вложить около 11,5 млрд рублей.

Напомним, что летом 2021 года на предприятии Алтайский бройлер произошел серьезный пожар. По данным МЧС, площадь возгорания составила 2,8 тысячи квадратных метров. Усугублению ситуации способствовало позднее сообщение о возгорании. К моменту прибытия первого подразделения кровля горела открытым огнем.

В результате происшествия никто не пострадал.