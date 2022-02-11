Алтайские власти увеличат бюджет на 2022 год на 18 млрд рублей

Власти Алтайского края собираются потратить более 2 млрд рублей на зарплаты бюджетникам, провести индексацию некоторых социальных выплат, выделить больше средств на дороги и ремонт социальных объектов. Такие изменения предусмотрены проектом поправок в бюджет Алтайского края на 2022 год, который депутаты АКЗС рассмотрят на февральской сессии. Сам законопроект на рассмотрение внёс губернатор Алтайского края Виктор Томенко, сообщает пресс-служба правительства.

Так, доходы увеличатся почти на 3,5 млрд рублей — до 144,4 млрд рублей — благодаря федеральным субсидиям. Расходы — сразу на 18 млрд рублей, до 169,3 млрд. Рост стал возможен по причине переходящих остатков с прошлого года. При этом дефицит увеличится почти на 14,6 млрд рублей — с 10,3 до 24,9 млрд рублей.

Дополнительные средства собираются потратить следующим образом:

5,1 млрд рублей — на строительство и ремонт социальных объектов, в том числе 600 млн — на жилищные сертификаты детям-сиротам. Общий бюджет адресной инвестпрограммы Алтайского края составит 16,1 млрд рублей;

2,5 млрд — дотации районам и городам края;

2,1 млрд — на зарплату бюджетникам, в том числе 1 млрд отдадут муниципалитетам;

2,1 млрд — на покупку дорожной, коммунальной техники и транспорта;

1,8 млрд — на дороги. Общий размер дорожного фонда составит 14,7 млрд рублей;

990 млн — укрепление материально-технической базы учреждений;

250 млн — расчёты за топливно-энергетические ресурсы;

150 млн — капремонт объектов теплоснабжения.

Ещё 185 млн направят на индексацию социальных выплат. С 1 января на 8,6% увеличат субсидии, установленные в определённой сумме. Всего их получают 305 тысяч жителей Алтайского края.

Больше всего из отраслей получит сфера образования — 5 млрд рублей, на 15% больше, чем было предусмотрено изначально.