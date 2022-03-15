Алтайским хлебопёкам увеличат субсидии, чтобы они не повышали цены

Производителям хлеба в Алтайском крае увеличат государственные субсидии, чтобы они не повышали цены на продукцию. С 2021 года им выплачивают 2 рубля на 1 кг готовой продукции, однако сейчас субсидии планируют поднять до 2,5 рубля. Об этом «Банкфаксу» рассказал начальник управления Алтайского края по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям Александр Большаков.

Сейчас Минфин России определяет, какие средства пойдут в конкретные регионы. По предварительным данным, Алтайский край может получить около 43 млн рублей.

В 2021 году регион получил на выплату субсидий примерно 27 млн рублей. Они пошли как крупным производителям вроде «Русского хлеба» и «Хлебозавода № 4», так и мелким, в том числе сельским потребительским кооперативам.

11 марта Новоалтайский хлебокомбинат уже предупредил своих партнёров о росте цен. Хлебобулочные изделия подорожают до 20%, кондитерские — до 40%. Предприятие объяснило решение увеличением стоимости на муку, сахар, маргарин и упаковочные материалы.