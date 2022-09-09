Алтайский ИТ-форум: какие секции и площадки будут работать в этом году

Ежегодный ИТ-форум пройдёт в краевой столице 15 и 16 сентября. В этом году представители отечественных компаний традиционно расскажут о новинках современных программ и оборудования и покажут их в действии. Также на форуме будут работать две тематические секции.

Презентация новинок пройдёт в зоне Экспо. Здесь участники смогут пообщаться с представителями компаний-вендоров и заказчиками, которые уже внедрили новые ИТ-решения. Также в этой зоне можно будет ознакомиться с инструментами для цифровизации бизнес-процессов с применением нейросетевых технологий искусственного интеллекта.

Фото: НТЦ «Галэкс»

На форуме будет работать тематическая секция по информационной безопасности. Здесь расскажут, как правильно подобрать программы и оборудование под цели компании, чтобы минимизировать риски кражи информации и достичь конкурентных преимуществ.

«Информационная безопасность — залог комфортного движения вперёд компаний и корпораций, независимо от их размера и форм собственности», — отметили организаторы ИТ-форума.

Также здесь обучат современным способам и методам кибербезопасности. Спикером выступит известный в этой области эксперт Алексей Лукацкий. Он проведёт интерактивное занятие с участниками форума. Вместе они разберут, как решать сложные задачи в обстановке, приближённой к реальной. Особенно это пригодится техническим специалистам отделов информационной безопасности.

«Не только участие на этой площадке, но и наблюдение за своеобразным соревнованием дадут массу полезных знаний», — подчеркнули организаторы.

Киберучения от Алексея Лукацкого состоятся 15 сентября в Алтайском государственном университете. Чтобы попасть на эту площадку, нужно зарегистрироваться на сайте.

Фото: НТЦ «Галэкс»

Также будет работать секция по импортонезависимости. Этот вопрос стал особенно актуален после ухода зарубежных производителей программного обеспечения и оборудования с российского рынка. Цифровая трансформация и импортозамещение в сфере информационно-коммуникационных технологий стали одной из главных целей развития России.

«Изначально на отечественное программное обеспечение и российские решения в области ИТ стали переходить госструктуры. Но сейчас задача становится актуальной и для бизнеса, так как большинство иностранных вендоров приостановили или полностью прекратили деятельность в нашей стране», — объяснили организаторы ИТ-форума.

Представители разных компаний расскажут, как и чем можно заменить иностранное программное обеспечение, серверное оборудование, системы хранения данных. Покажут на специальной площадке примеры отечественных технологий и дадут ценные советы.

Регистрация на форум продлится до 12 сентября включительно.

ООО НТЦ «ГАЛЭКС»