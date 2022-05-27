Алтайский край оказался в лидерах по числу ломбардов в Сибири

Алтайский край оказался лидером в Сибири по числу действующих ломбардов на 1 января 2022 года. Как сообщает РБК, об этом рассказали в ГУ Банка России по СФО.

По информации регулятора, второе место по числу подобных кредитных организаций занимает Красноярский край (73), третье место — Новосибирская область (64). Всего за 2021 год в Сибири объём выданных займов вырос на 12%, до 18,1 млн рублей. При этом количество займов снизилось на 7% — до 2,1 млн. Средняя сумма составила 8,6 тысячи рублей.

Кроме того, ломбардов в Сибири за прошлый год сократилось на 34% — до 448 штук, по сравнению с 2020 годом. В основном такое снижение связано с переходом на новый порядок включения в реестр.