Алтайский край вошёл в число регионов с максимальной суточной реализацией молока

Алтайский край попал в число регионов с максимальным суточным объёмом реализации молока — от 1,5 тысячи тонн, сообщает пресс-служба регионального Минсельхоза.

В список также вошли Татарстан, Удмуртия, Краснодарский край, Воронежская, Новосибирская, Кировская, Свердловская, Белгородская и Ленинградская области.

По данным на 8 августа, суточный объём реализации молока в хозяйствах страны составил 53,76 тысячи тонн, что на 2,74 тысячи тонн больше показателя за аналогичный период прошлого года.