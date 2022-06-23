Алтайский предприниматель рассказал, как изменилась международная логистика в условиях пандемии и санкций

Одна из самых острых проблем, с которой столкнулась Россия в последние два года, — это нарушение логистики импортных поставок. Перевозка грузов из-за границы стала значительно сложнее, и, как следствие, — дороже. Как в условиях пандемии и санкций поставляют товар из-за рубежа (в частности — из Китая), рассказал учредитель транспортной компании «Караван» Андрей Аносов.

— Санкции стали серьёзным вызовом для мировых грузоперевозок. Как изменились транспортные пути?

— Вообще, за последние два года произошло много ситуаций, усложняющих мировую логистику — начиная от пандемии и заканчивая сегодняшними нарушениями цепочек поставок с Европой. Большую долю нагрузки взял на себя Китай. В пандемию были сложности с вывозом груза, потому что КНР очень пристально следит за распространением коронавируса, и многие города у них до сих пор иногда закрывают на срок вплоть до двух месяцев. Из последних крупных это был Шанхай. Но сейчас его уже открыли.

— Но ведь не только это является причиной задержек поставки грузов, верно?

— Нет, не только. Из-за коронавируса КНР ограничила выход и вход авто со своей территории. Это было сделано для того, чтобы можно было проверять автомобили и получать при въезде на территорию Китая видео машины, полностью обработанной специальными щелочными веществами, которые обезвреживают все вирусы. Так, въезд на территорию своей страны они ограничили до 40-50 машин в сутки, что спровоцировало большие пробки на границах. Год назад можно было ожидать выхода автомобилей до месяца. Из-за этого ставки на складах временного хранения кардинально повышались, что отражалось на конечной стоимости товаров.

На сегодняшний день пандемийная ситуация нормализовалось. Единственные пробки, которые остались, — это железнодорожные. Море и автомобили уезжают регулярно.

— Но ваша компания была немного впереди этого, так? Вы ведь давно работаете с Китаем? Сколько вообще лет вы на рынке?

— Более 12 лет на рынке, и с Китаем сотрудничаем также более 12 лет. За весь этот период мы открыли три склада на территории КНР — в городах Гуанчжоу, Иу и Урумчи. Каждый город отвечает за свою логистическую составляющую. Так, вокруг Гуанчжоу сосредоточено очень много заводов — изготовителей различной продукции. Это очень удобно: мы связываемся с заводами, называем адрес нашего склада, и они доставляют продукцию, изготовленную для наших российских предпринимателей, в течение суток-двух. Дальше мы перемещаем её в сторону Урумчи — это самый крупный склад у нас, который находится на территории Китая. Оттуда уже формируется выход всего автомобиля. То есть здесь, в Гуанчжоу, мы можем забрать небольшие грузы, а в Урумчи формируем полностью весь автомобильный состав, который отправится в Россию.

— Вы помогаете предпринимателям найти надёжных поставщиков. Как определить, кто надёжный, а с кем не стоит сотрудничать?

— После нескольких лет работы в Китае мы открыли такую услугу, как аудит китайских поставщиков. Он подразумевает несколько этапов. Так, сначала мы проверяем завод-изготовитель на уставный капитал, количество сотрудников, площади, занимаемые данным заводом. Если все эти цифры отвечают большим величинам, то, соответственно, этот завод надёжный. Далее мы предоставляем клиентам видео этого завода. Если человека всё устраивает, мы делаем расчёт цены товара и заключаем договор. После мы проверяем готовность товара выездом на завод и вплоть до момента отправки следим, чтобы не было никаких нарушений качества.

— На ваш взгляд, можно ли уже говорить, что рынок перестроился на азиатский, или процесс пока только идёт?

— За последние месяцы очень многое поменялось в логистике с Европой и в логистике с Китаем. Очень много обращений на сегодняшний день на поиск товара в КНР. Обращения совершенно разные. Кто-то ищет клей полимерный для склеивания продуктовой упаковки, кому-то нужен аналог оборудования, которое не могут ввести из Европы, кто-то покупал ткани в Европе и теперь пытается найти похожие в Китае. Они обращаются к нам, мы делаем аудит компании и предлагаем доставку нужного товара «под ключ».

— Хочется предостеречь людей, которые только начинают выстраивать новые логистические пути. На ваш взгляд, что нужно знать предпринимателям, отправляя груз из Китая?

— В первую очередь, мы советуем перед заказом запросить образцы. Видео — это видео. Всё-таки качество в Китае бывает совершенно разное. Существуют сотни заводов-изготовителей, которые могут производить один и тот же товар, но качество и стоимость этого товара на каждом заводе может быть разными. Поэтому чтобы получить качественный продукт, мы советуем запрашивать образцы. Мы их экстренно перемещаем самолётом по территории Китая, чтобы не ждать долго, и ближайшей еженедельной машиной отправляем в Россию. Предприниматель получает образец, и если он его устраивает, он уже может заключать сделку.

— Вы, как транспортная компания, самостоятельно выбираете — сухопутным или морским транспортом отправлять груз? В чём отличие?

— Мы предлагаем клиентам выбор. Отличие, конечно, в цене. Морской транспорт всегда дешевле, потому что загрузить большую баржу тысячей контейнеров проще, чем вывезти машиной. Но, к сожалению, сейчас большинство транспортных морских компаний отказались делать поставки в Россию. Осталась лишь пара российских компаний. От этого выросла стоимость и морских грузоперевозок.

Транспортная компания «Караван»

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