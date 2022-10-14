Алтайский завод «Новичиха Лес» будет улучшать производство цельнопогонажных изделий

На предприятии «Новичиха Лес» прошло стартовое совещание по реализации нацпроекта «Производительность труда». В мероприятии участвовали представители Минэкономразвития Алтайского края, администрации Новичихинского района и Регионального центра компетенций.

Сплочение коллектива и вовлечение всех сотрудников в происходящие изменения — важнейшие задачи проекта, отметил исполнительный директор предприятия Александр Тратонин. Об особенностях дальнейшей работы по внедрению инструментов бережливого производства собравшимся рассказал эксперт РЦК Валерий Бессонов. Он также презентовал результаты нацпроекта на других предприятиях Алтайского края.

Нацпроект важен для всей экономики края, поэтому его активно поддерживают в региональных администрациях. Так, представитель Новичихинского района Татьяна Уранова лично посетила собрание коллектива, пожелала участникам удачи и выразила желание и дальше следить за продвижением проекта на «Новичиха Лес».

В ближайшие три месяца коллектив предприятия начнёт улучшать процесс производства цельнопогонажных изделий. Представители РЦК будут посещать рабочую площадку и консультировать сотрудников.

Национальный проект «Производительность труда» направлен на обеспечение роста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики.

Принять участие в национальном проекте могут компании с объёмом годовой выручки от 400 млн рублей, относящиеся к базовым несырьевым отраслям экономики. Подать заявку можно на сайте производительность.рф, а также обратившись в Минэкономразвития Алтайского края по телефонам: (3852) 20-65-39, 20-65-56 или электронной почте: innov@alregn.ru.

КАУ «АЦКР»