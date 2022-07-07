Алтайский завод резинотехнических изделий подвёл итоги трёх месяцев участия в национальном проекте

На ООО «РТИ Барнаул» подвели итоги первых трёх месяцев реализации национального проекта «Производительность труда». На мероприятии присутствовали сотрудники предприятия, а также руководитель проектного офиса Анна Казанцева.

Реализацией проекта занималась рабочая группа «РТИ Барнаул». Анна Казанцева презентовала результаты работы группы, а также наградила грамотами и ценными подарками лучших сотрудников предприятия.

За три месяца проекта рабочая группа проанализировала пилотный поток «Оптимизация процесса производства прокладки ЦП 638 рельсовых скреплений железнодорожного пути» и выявила 26 проблем. На основании этого на эталонном участке, который послужит примером другим подразделениям, было создано эффективное и безопасное рабочее место по системе 5С, разработаны стандарты операционных процедур, внедрён в работу производственный анализ. Кроме того, проведена работа по составлению матрицы компетенций, проанализированы навыки и умения каждого сотрудника.

В последующие три месяца команде проекта предстоит работа по достижению целевого состояния пилотного потока, внедрение системы предложений по улучшению, составление плана охвата проектной деятельностью всех ключевых потоков предприятия, а также проведение конкурса по системе 5С на производстве.

Национальный проект «Производительность труда» направлен на обеспечение роста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики.

Принять участие в национальном проекте могут компании с объёмом годовой выручки от 400 млн рублей, относящиеся к базовым несырьевым отраслям экономики. Подать заявку можно на сайте производительность.рф, а также обратившись в Минэкономразвития Алтайского края по телефонам: (3852) 20-65-39, 20-65-56 или электронной почте: innov@alregn.ru.