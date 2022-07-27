Американский сенатор предложил наказывать Китай за торговлю нефтью с Россией

Сенатор от Республиканской партии США Марко Рубио предложил ввести санкционное давление на китайские компании, которые торгуют нефтью с Россией. По его словам, покупая ресурс, предприятия спонсируют проведение спецоперации.

«Любая организация, включая китайские государственные компании, помогающие им в этих усилиях, должна столкнуться с серьёзными последствиями», — цитирует Рубио РИА Новости.

Несколько членов сената поддержали его инициативу.

Отметим, что ранее в СМИ появлялась информация о ряде китайских компаний, которые негласно прекратили сотрудничество с российскими партнёрами, опасаясь вторичных санкций.