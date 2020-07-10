Аналитики предсказали увеличение цен на нефть до 150 долларов за баррель

К 2025 году нефть может подорожать до 150 долларов за баррель, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на слова инвестиционного директора Northern Trace Capital Тревора Вудса.

Он предсказал, что недофинансирование добычи нефти окажет сильное влияние на рынок, из-за чего некоторым производителям придется уйти с рынка. Из-за такого финансового давления, по его словам, цены на нефть могут подскочить до 150 долларов за баррель к 2025 году.

При этом другие специалисты полагают, что сокращение инвестиций, напротив, может снизить объемы добычи, что приведет к неуравновешенности спроса и предложения и потребует крупных вложений. В то же время некоторые другие эксперты считают, что спрос на нефть в ближайшие годы останется на низком уровне, а цены на полезное ископаемое не вырастут.