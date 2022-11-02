Апартаменты экс-директора «СтройГАЗа» в Болгарии продали в шесть раз дешевле

Болгарские апартаменты бывшего руководителя разорившегося холдинга «СтройГАЗ» Евгения Ледина продали на торгах в рамках процедуры банкротства, сообщает «Банкфакс».

«При начальной цене почти в 43 млн рублей апартаменты реализовали на торгах всего за 7 млн рублей», — отмечает издание.

Имущество приобрела индивидуальный предприниматель из Калининграда. Возможно, болгарская недвижимость заинтересовала её с целью перепродажи — при шестикратной «скидке» сделка весьма выгодная. Либо она действовала в чьих-то интересах.

Речь идёт о двух апартаментах и двух гаражных клетках в селе Лозенец на берегу Чёрного моря в Болгарии. Имущество перешло Ледину от бывшей супруги по решению суда.

Напомним, Ледина признали банкротом в мае 2018 года. В реестр включены требования кредиторов на сумму 1,897 млрд рублей. Помимо жилья в Болгарии, в конкурсную массу входит другая недвижимость, а также доли в самом холдинге и его дочерних предприятиях.

Ранее сообщили, что в Барнауле продают акции завода ЖБИ, который принадлежит «СтройГАЗу».