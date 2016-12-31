Apple сократит в 2017 году производство iPhone 7 и 7 Plus – СМИ
Речь идет о снижении производства гаджетов на 10%
31 декабря 2016, 21:04
Фото: mobiltelefon.ru
Корпорация Apple намерена сократить производство смартфонов iPhone 7 и iPhone 7 Plus на 10% в первом квартале 2017 года, передает ТАСС, ссылаясь на газета Nikkei.
Источники издания отмечают, что это снижение производства является прогнозируемым.
В начале января 2016 года стало известно, что Apple снизит выпуск моделей своих гаджетов iPhone 6s и iPhone 6s Plus на 30%.
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Связано это было с тем, что после спада продаж в магазинах по всему миру скопилось огромное количество этих гаджетов.
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