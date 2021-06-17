Армения перестанет выпускать коньяк

Для обозначения продукции производителям придётся использовать новое слово

17 июня 2021, 17:13, Никита Бородкин

Армянские производители с 2043 года откажутся от использования слова "коньяк" для обозначения своей алкогольной продукции. За это время производители найдут другое название, чтобы не потерять рынки.

Как сообщает ТАСС, изменения происходят в рамках соглашения о расширенном партнёрстве между Арменией и Европейским союзом. Страна больше не будет использовать слово "коньяк" при экспорте продукции, поскольку этим термином можно называть только напитки, произведённые во французском департаменте Шаранта, где и находится город Коньяк.

Кроме того, с 2032 года название перестанут использовать и на внутреннем рынке Армении. В качестве финансовой поддержки ЕС выделит властям финансовую помощь в размере 3 млн евро. При этом исполняющий обязанности вице-премьера республики Мгер Григорян опасается, что недобросовестные продавцы продолжат использовать слово для наименования своей продукции.

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