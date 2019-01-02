Автомобили LADA подорожали с Нового года из‐за НДС

Отечественные автомобили "ВАЗ" с первого дня 2019 года прибавили в цене. Повышение цен от 15 до 25 тысяч рублей коснулось всех моделей LADA, сообщает Nation News.

Lada Granta подорожала на 15 тысяч. Теперь минимальная цена этой модели составляет 434 900 рублей. Внедорожники Lada 4×4 подорожали на 20 тысяч до 518 900 рублей.

Vesta седан, Vesta Cross и Vesta CNG стали дороже на 20 тысяч. Vesta SW и Vesta SW Cross — на 25 тысяч рублей. Новенький Largus обойдется теперь минимум в 560 900 рублей, Xray прибавил в цене и теперь дешевле 609 900 рублей их не найти.

Рост цен АвтоВАЗ объяснил повышением НДС. Ставка налога на добавленную стоимость с 2019 года в России составляет 20%.