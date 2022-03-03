АвтоВАЗ приостановил сборку автомобилей из-за дефицита электронных компонентов

Российский концерн «АвтоВАЗ» приостанавливает производство автомобилей из-за электронных компонентов. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представителей компании.

5 марта на производствах в Ижевске и Тольятти будет днём простоя с сохранением заработной платы. В дни с 9 по 11 марта работникам будут выплачивать две трети от заработка.

Также отмечается, что дни простоя сотрудники могут использовать как отпускные.

Приостановление производства не коснётся подразделений, которые занимаются бесперебойной работой инфраструктуры предприятия, а также тех, кто занимается работой над новыми проектами.

Ранее сообщалось, что в Барнауле утром 3 марта не открылись магазины сети H&M.