Банк «Открытие» на месяц отменяет комиссии за переводы для предпринимателей

Банк «Открытие» объявляет акцию «Полмиллиона в подарок». Её участники получат возможность перевести 500 тысяч рублей на счёт физического лица без комиссии. Акция проводится с 7 ноября по 31 декабря 2022 года. Присоединиться могут и новые клиенты банка — представители малого и среднего бизнеса.

Для участия в акции нужно завести в «Открытии» рублёвый счёт, подключив пакет услуг «Быстрый рост» или «Свой бизнес». В течение 30 дней после этого достаточно совершить одну из трёх операций: перевод физическому лицу, перевод юридическому лицу или перевод ИП доходов от предпринимательской деятельности на свой счёт физлица в банке «Открытие». Затем участникам акции автоматически подключается опция бесплатного перевода на счета физлиц сроком на месяц — так клиент сможет перевести до 500 тысяч рублей.

Подробности об акции можно узнать на сайте ПАО Банк «ФК Открытие».