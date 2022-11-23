Банк «Открытие» ввёл новый выгодный вклад «Зимний» и разыгрывает дополнительную повышенную ставку
Ставка по новому вкладу значительно выше, чем текущая средняя максимальная ставка, которую предлагают топ-10 российских банков
Банк «Открытие» ввёл сезонный вклад «Зимний», доходность которого составляет до 8% годовых. А каждый, кто оформит депозит по этому вкладу, имеет возможность выиграть дополнительную повышенную ставку. Рассказываем, в чём преимущества этого вклада и что нужно сделать, чтобы получить максимальную выгоду.
Чем выгоден новый вклад от «Открытия»?
Дело в том, что ставка по вкладу «Зимний» составляет 7,6% годовых, если разместить средства на семь месяцев. А если на 13 месяцев, то ставка возрастает до 8% годовых. Это значительно выше, чем сегодняшняя средняя максимальная ставка по вкладам, которые предлагают топ-10 российских банков.
Помимо этого, каждый 23-й клиент, который откроет вклад «Зимний» в преддверии 2023 года, сможет выиграть дополнительное повышение ставки вклада на 2,3 процентного пункта.
Кто может оформить депозит и как это сделать?
Оформить рублёвый сезонный вклад «Зимний» могут как новые, так и действующие клиенты банка «Открытия» до 31 декабря 2022 года включительно. Сделать это можно разными способами: онлайн — в мобильном приложении или интернет-банке, а также в офисах «Открытия».
Минимальная сумма депозита — 50 тысяч рублей. Проценты выплачиваются в конце срока.
А что за розыгрыш повышенной ставки?
В розыгрыше повышенной ставки примут участие все клиенты, которые откроют вклад «Зимний» на сумму до 3 млн рублей.
Победители, которых определят с помощью генератора случайных чисел, получат плюс 2,3 процентного пункта к своей ставке по вкладу.
Розыгрыши проведут 1 и 15 декабря 2022 года, а также 15 января 2023 года.
На каждом этапе участвуют все вклады, открытые с 21 ноября. До 20 января победители получат SMS/push уведомления о своём выигрыше.
Более подробно с условиями розыгрыша повышенной ставки и вклада «Зимний» можно ознакомиться на сайте ПАО Банк «ФК Открытие».