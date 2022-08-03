ВТБ выдал более 500 млрд рублей по ипотеке с начала года

С января по июль 2022 года ВТБ выдал более 112 тысяч ипотечных кредитов на 510 млрд рублей. Каждая вторая сделка прошла на льготных условиях, при этом спрос на «Семейную ипотеку» вырос среди клиентов ВТБ в четыре раза.

В отличие от 2021 года, сейчас россиян стали чаще интересовать квартиры в новостройках. Их доля в общем объёме выданных кредитов за первые семь месяцев составила 55%. Каждую вторую сделку на первичном рынке ВТБ провёл по основной программе ипотеки с господдержкой — клиенты оформили больше 30 тысяч кредитов на 128 млрд рублей.

«Семейной ипотекой» воспользовались свыше 26,5 тысячи клиентов, а объём сделок превысил 141 млрд рублей. Спрос на неё вырос даже в сравнении с аналогичным периодом прошлого года — почти в четыре раза. В июле ВТБ запустил собственную программу поддержки многодетных семей, и за первый месяц сделки на общую сумму 625 млн рублей прошли в 45 регионах.

Летом ВТБ также перезапустил рефинансирование ипотеки, чтобы помочь заёмщикам снизить процент на ранее оформленные кредиты по высоким ставкам. За это время банк провёл более двух тысяч сделок на 10 млрд рублей. Таким образом, большинство клиентов уже смогли уменьшить свою платёжную нагрузку почти вдвое.

«Снижение ставок по ипотеке ниже 10% стало ренессансом рынка вторичного жилья. Уже в июле его доля в общем объёме сделок составила 56%, хотя в апреле не превышала и 30%. Для строительного сектора это однозначно позитивный сигнал: оживление клиентской активности на рынке „вторички“ открывает возможности для более активной купли-продажи объектов недвижимости, в том числе — у застройщиков. В ВТБ после улучшения ставок на последней неделе июля спрос на ипотеку вырос более чем на треть. Возвращает свою долю в общем числе сделок и рефинансирование — в июле она составила 12%», — сообщил вице-президент, заместитель руководителя департамента розничного бизнеса ВТБ (ПАО) Евгений Дячкин.

Чаще всего заёмщики ВТБ оформляли кредиты в Московском регионе (более 201 млрд рублей), Санкт-Петербурге и Ленинградской области (50,7 млрд рублей). В топ-5 субъектов по объёму сделок также вошли Краснодарский край (24,5 млрд), Республика Татарстан (около 30 млрд) и Новосибирская область (14,7 млрд).

Несмотря на повышение активности заёмщиков, в этом году ВТБ не ожидает повторения рекорда продаж ипотечного рынка, который был установлен в 2021 году. По оценке банка, выдачи на рынке жилищных кредитов могут составить около 4,5-4,6 трлн рублей, что на 10% превысит результаты 2020 года. Размер ипотечного портфеля на рынке достигнет 14,8 трлн рублей, увеличившись по сравнению с началом 2022 года на 15%.