Банки в марте стали вдвое реже одобрять россиянам кредиты на товары

Российские банки в первой декаде марта стали вдвое реже одобрять кредиты на товары, сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование бюро кредитных историй «Эквифакс».

По данным специалистов, уровень одобрения по POS-кредитам упал до 12,5% от всех заявок с 25-30% в январе — феврале.

«Если в течение января — февраля уровень одобрения по POS-кредитам был стабилен и находился на отметке 25-30%, то с конца февраля он опустился до значений 10-13% и по итогам первой декады марта зафиксирован показатель 12,5%», — говорится в исследовании.

Напомним, 30 марта Сбербанк аннулировал одобренные до 1 марта ипотеки. Клиентам придётся подавать повторную заявку на заём и снова ожидать решения финансовой организации.