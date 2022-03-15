Барнаульские магазины ввели ограничения на покупку тушёнки, круп, детского питания и других товаров

Барнаульские магазины продолжают ограничивать продажу некоторых категорий товаров, сообщает «Алтапресс». Жители города не могут купить любое количество муки, круп, сахара и других продуктов.

В сети «Лента» не продают более 10 банок тушёнки и других консервов в одни руки. Также ограничена продажа макарон — до 10 пачек, лимонадов — до 12 бутылок, чая и кофе — до 5 единиц, детского питания — до 30.

Более жёсткие ограничения введены на покупку бытовой химии и средств гигиены: подгузники — до 3 упаковок, кондиционеры для белья, порошки, прочие чистящие средства — до 2 штук.

Без ограничений в городских магазинах продаются мясо, колбасы, кондитерские изделия, овощи, фрукты, молочная продукция, сыр и алкоголь.