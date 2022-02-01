Бери сейчас, плати потом. Как зарабатывать, тратя деньги с новой Кредитной СберКарты

Банковский рынок, пожалуй, один из самых активно развивающихся в стране. Форматы работы здесь постоянно совершенствуются, а финансовые услуги становятся более доступными. Один из основных законодателей “банковской моды” — Сбер. Который, кстати, недавно выпустил новую кредитную карту. В чём её преимущества, и как банк широко шагает в сторону цифровизации — об этом в эфире радио “Эхо Москвы в Барнауле” рассказала заместитель управляющего Алтайским отделением Сбербанка Алла Косоухова.

— В прошлом году Сбербанк вышел на рынок с интересным продуктом — кредитной СберКартой. Но ведь это уже не первая карта. В чём её особенность?

— Да, у нас уже были кредитные карты и не одна. Но мы постоянно совершенствуемся, смотрим на рынок. Мы прокачали наши действующие карты, собрали лучший опыт. И выпустили кредитную СберКарту с понятными и простыми условиями. Главное — обращать внимание на беспроцентный период и вносить обязательный ежемесячный платёж, он небольшой — 3%.

Кредитка давно стала палочкой-выручалочкой. В жизни бывают разные события, и очень удобно, когда карта под рукой. Особенно сейчас, когда идёт очередной период распродаж. Карта позволяет независимо от зарплаты или других финансовых поступлений приобрести всё, что нужно сейчас, а рассчитаться потом.

— Расскажете подробнее о преимуществах карты?

— У неё много достоинств. Отмечу главные. Во-первых, бесплатное обслуживание и уведомления по любому виду операций по карте. Обычно вы не платите либо за годовое обслуживание, либо за уведомления.

Во-вторых, вы можете ознакомиться со ставкой перед оформлением карты, она прозрачная и указана сразу. Зачастую процент заранее неизвестен, и иногда становится неприятным сюрпризом. Но не у нас.

Третья опция — понятный, беспроцентный период, который составляет 120 дней. Это месяц, когда вы тратите деньги, и ещё три полноценных месяца на возврат долга без процентов. Условия очень выгодные.

— То есть беспроцентный период даже больше трёх месяцев?

— Поясню на примере. Сейчас везде скидки и распродажи. Пришли вы в магазин, например, 21 января. Купили свитер, рассчитались картой. Таким образом, активировав беспроцентный период, который заканчивается только в последний день апреля. То есть три месяца, плюс ещё оставшиеся дни января, чтобы пользоваться деньгами, а потом погасить долг. То же самое было бы, если бы вы купили свитер 1 января.

Если будет несколько покупок, тогда в каждый месяц, в который вы их совершали, у вас будет начисляться новый беспроцентный период в 120 дней.

— Наверняка пользователю карты сложно всё это высчитать? Может, проще не ждать, а просто пораньше рассчитываться за свой долг?

— Ничего высчитывать не придётся, вся информация будет в приложении Сбербанк Онлайн. Там отражаются все ваши траты.

Но, конечно, рассчитаться можно досрочно, в любой момент.

— А если всё-таки просрочил? Какой будет процент?

— Зависит от того, в каких категориях вы тратили. Повторюсь, ставки у нас очень выгодные. Где ещё на рынке можно за 9,8% купить товары с кредитной карты? А именно такая ставка действует в категориях “Здоровье”, а также на покупки в СберМегаМаркете. Это наш маркетплейс, где можно приобрести почти любые товары, продукты, одежду, технику.

На остальные покупки с 1 января 2022 года ставка составляет 21,7%. И это тоже очень конкурентный процент на рынке кредитных карт.

— Лимит по кредитной карте единый для всех?

— Мы рассчитываем кредитный лимит исходя из нескольких факторов. Учитываем и потребности клиента — какую сумму он хотел бы иметь. А также кредитный потенциал: доходы и некоторые другие триггеры.

— Правда ли, что на новой Кредитной СберКарте можно даже заработать?

— Правда, и это очень просто. Нужно рассчитываться за покупки с помощью кредитки, а зарплату класть на накопительный счёт. Так у вас будет появляться пассивный доход. То есть 120 дней вы пользуетесь картой без процентов, потом гасите долг накопленными за это время деньгами, а полученные проценты с вклада и есть ваш дополнительный доход. Небольшая, но инвестиция.

— Кстати, об инвестициях. Многие хотят на них зарабатывать, но боятся. Это действительно кажется сложным.

– Инвестиции — это просто. Но надо выбирать правильный подход, основанный на вашем отношении к риску и желаемой доходности. В приложении Сбербанк Онлайн в несколько кликов можно оформить различные инвестиционные программы. Например, открыть индивидуальный инвестиционный счёт, с которого можно получать возврат налога. Или купить паи паевого инвестиционного фонда и зарабатывать на росте стоимости ценных бумаг.

Но для начала мы рекомендуем определить свой инвестпрофиль. Сделать это также можно в мобильном приложении, заполнив небольшую анкету. И мы сформируем специально для вас предложения по нашим продуктам.

Если вы не имеете серьёзных познаний в этом направлении, управление своим инвестиционным портфелем можно доверить профессионалам. Например, управляющей компании Сбера – “Сбербанк Управление Активами”. И тогда эксперты будут определять, куда лучше вложить ваши средства, исходя из ситуации на рынке. Компания имеет наивысший рейтинг надёжности от Национального рейтингового агентства.

Мы также участвуем в разработке различных обучающих и аналитических платформ, у нас есть инвестиционный портал “Инвестиции. Доходчиво”, телеграм-канал “СберИнвестиции”, где собраны лайфхаки для инвесторов и доступная аналитика. Так что сегодня инвестировать проще, чем кажется, не обязательно иметь специальные знания и навыки.

— А бонусы “Спасибо” можно получать с кредитки?

— Да, конечно. Вы будете их получать, рассчитываясь с партнёрами банка. А в СберМегаМаркете можно потратить бонусами до 99% стоимости покупки. То есть почти бесплатно получать товары.

— Как получить эту карту?

— Можно традиционно — в офисе. Или в приложении Сбербанк Онлайн буквально в несколько кликов. И начать ею пользоваться даже без получения пластика. Если физическая карта вам всё-таки потребуется, то можно прийти в отделение банка и забрать её, только при этом надо указать в приложении во время оформления карты, что вам потребуется пластиковый аналог.

— Сейчас многое в онлайне, но всё равно мы ещё ходим в офисы, пока привычка сильна. Поэтому вы продолжаете уделять внимание этому направлению. И как раз недавно открыли офис нового формата в Барнауле.

— Да, на его площадке располагаются уже знакомые финансовые сервисы для жизни и бизнеса. Но обслуживание происходит уже на другом уровне, изменилось внутреннее пространство и наполнение офиса. А всё потому, что мы переосмыслили саму сущность банковского отделения. Это пространство не только для финансовой активности, но и для комфортной жизни. Здесь можно не только оформить вклад, но и подключить любой сервис экосистемы, провести деловую встречу.

Новый офис становится более открытым и дружелюбным для клиентов. Раньше это было барьерное обслуживание, как правило, стоя. Сейчас нет никаких барьеров, сотрудник банка и клиент работают сидя за столиком в комфортных условиях, можно даже сказать в неформальной обстановке.

И куда же без новых технологий: в офисе можно получить услуги без паспорта, по биометрическим данным, банкоматы обслуживают не только по карте, телефону, но и в голосовом режиме с помощью технологии распознавания лица и голоса. А ещё можно подключить сервис Оkkо, купить мультимедийную приставку SberBox, смарт-дисплей SberPortal и даже просто умную лампочку от Сбера.

— И всё-таки тенденция на удалённые услуги имеется?

— Имеется, и поэтому мы продолжаем цифровизацию услуг, курс на которую взяли несколько лет назад. Сейчас подавляющее большинство сервисов Сбера можно оформить удалённо.

И мы видим востребованность наших цифровых предложений. В прошлом году доля платежей физических лиц через удалённые каналы выросла, и теперь более 1,2 млн платежей в месяц жители Алтайского края и Республики Алтай совершают именно дистанционно. А число обращений за ипотекой от клиентов нашего региона в сервисе “Домклик” в прошлом году выросло в полтора раза.

Новые технологии позволяют быстро и корректно анализировать информацию о клиентах, так что оформить и получить потребительские кредиты без обеспечения уже можно через банкоматы.

Количество компаний в экосистеме Сбера выросло кратно. Например, в начале 2021 года было 60 компаний, к концу их стало уже 80. Среди них — “Самокат”, Delivery Club, СберЛогистика, СберЗдоровье и многие другие. Выделила бы один из новых сервисов, который с прошлого года есть и в Барнауле, — Сбер Еаптека, где можно купить лекарства по цене значительно ниже рыночной. В среднем цена на большинство товаров на 10–15% меньше.