Без бумаги и очередей. Альфа-Банк открывает в Барнауле новый цифровой офис

Альфа-Банк откроет в Барнауле новый офис без очереди и бумаги. Он не похож на классическое банковское отделение: вместо ряда столов с компьютерами там свободная планировка и удобная мебель. На входе посетителей встретит специальный терминал, он же пригласит менеджера. А пока решается ваш вопрос, вы можете воспользоваться кофе-поинтом. Если вы с питомцем, ему предложат миску с водой: все офисы банка pet friendly.

«Строительство офиса прошло в сжатые сроки. Мы понимали, насколько важно оперативно сделать ремонтные работы, так как офис обслуживает клиентов премиум-класса, которым мы предоставляем качественный банковский сервис. Уверен, что отделение оценят с первого посещения», — отметила региональный управляющий Альфа-Банка в Алтайском крае Ирина Бубенко.

Новый цифровой офис Альфа-Банка расположен по адресу: г. Барнаул, пр. Ленина, 106. Он будет работать для посетителей по будням с 09:00 до 18:00. Предприниматели также могут пользоваться офисом для проведения финансовых встреч и переговоров по предварительной договорённости.

Напомним, ещё один phygital-офис банка открыт в Барнауле по адресу: Павловский тракт, 251а.