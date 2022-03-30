Бийский сахарный завод запустят после модернизации в 2024 году

Бийский сахарный завод в Алтайском крае рассчитывают запустить в 2024 году после модернизации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на начальника регионального управления по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям Александра Большакова.

«Собственники вложили в реализацию проекта более 200 млн рублей: создана инфраструктура, теплоснабжение, водоснабжение, обеспечено водоотведение. Сейчас нужно понимание владельцам и руководству предприятия по обеспечению сырьём. По информации собственников, завод должен заработать в 2024 году в Бийске», — заявил Большаков на пресс-конференции.

Напомним, что ранее глава управления сообщал о проекте модернизации сахарного завода в Бийске стоимостью более 5 млрд рублей, реализация которого позволит запустить переработку до 5 тысяч тонн сахарной свёклы в сутки.

Алтайский край при этом остаётся единственным по выращиванию сахарной свёклы от Урала до Дальнего Востока, тогда как переработка ведётся на единственном предприятии — Черёмновском заводе.