Bloomberg назвал валюту, в которой выгоднее всего держать сбережения

Фото: darudar.org

Самой перспективной валютой для хранения сбережений в 2016 году оказалась валюта Замбии - квачи. К такому выводу пришли эксперты экономического агентства Bloomberg.

Как пишет "Комсомольская правда", с января этого года курс квачи уже вырос почти на 20% по отношению к доллару. Получается, что по скорости роста она обогнала все валюты мира. Специалисты напоминают, что в прошлом году курс квачи упал на 42%, из-за чего она попала в тройку худших валют года.

Но в этом году валюта Замбии возвращает свои позиции. Экономисты связывают этот процесс с ростом цены на медь, ведь Замбия - один из крупнейших производителей этого металла. По прогнозам экспертов, национальная валюта этой страны должна подняться еще на несколько процентов.