Bloomberg обновил топ-500 богатейших людей мира

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Агентство Bloomberg обновило рейтинг 500 мировых миллиардеров. В первую сотню вошли россияне: один из основных владельцев и глава ГМК "Норильский никель" Владимир Потанин, основной владелец и глава совета директоров "Северстали" Алексей Мордашов, глава группы "Ренова" Виктор Вексельберг, а также основатель USM Holdings Алишер Усманов, пишет РИА Новости.

В тройке лидеров, по данным на воскресенье, 5 марта, оказались основатель Microsoft Билл Гейтс (85,6 миллиарда долларов), американский предприниматель Уоррен Баффет (78,9 миллиарда) и глава Amazon Джефф Безос (73,5 миллиарда).

Также в топ-10 попали бывший президент испанской компании Inditex Амансио Ортега (69,3 миллиарда), основатель социальной сети Facebook Марк Цукерберг (59,1 миллиарда), мексиканский бизнесмен Карлос Слим (53 миллиарда), братья Чарльз и Дэвид Кох, которые владеют большей частью корпорации Koch Industries (по 48,1 миллиарда), глава корпорации Oracle Ларри Эллисон (45,3 миллиарда) и основатель IKEA Ингвар Кампрад (42,9 миллиарда).

Из вошедших в список россиян Потанин оказался на 51-й строчке (16,6 миллиарда долларов), Мордашов – на 54-й (16,5 миллиарда), Вексельберг занял 62-ю позицию (14,8 миллиарда), Усманов – 70-ю (13,9 миллиарда), глава совета директоров Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК) Владимир Лисин разместился на 71-м месте (13,9 миллиарда), акционер консорциума "Альфа-групп" Михаил Фридман – на 74-м (13,4 миллиарда). Закрывает первую сотню основной владелец "Еврохима" Андрей Мельниченко (11,6 миллиарда).

Агентство отмечает, что индекс рассчитывается на основе стоимости акций и данных отчетностей компании, в которых миллиардеры имеют доли. По ряду компаний расчет осуществляется исходя из соотношения капитализации компании к EBITDA или цены акции к прибыли на акцию.