Boeing приостановил обслуживание российских самолетов

К санкциям в отношении российской авиации присоединилась ещё одна компания. Boeing официально приостановил сотрудничество с российскими клиентами.

В официальном заявлении пресс-службы компании сказано, что Boeing приостанавливает обслуживание и техническую поддержку российских компаний.

Представители фирмы отметили, что все проводимые в Москве операции остановлены, как и работа офиса в Киеве.

Сроки приостановки представители компании не обозначили.

Напомним, после начала военной операции на территории Украины европейские страны закрыли своё небо для России. В качестве зеркальной меры также поступила и российская сторона.