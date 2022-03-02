Boeing приостановил обслуживание российских самолетов
Компания остановила проведение операций в Москве и работу своего офиса в Киеве
2 марта 2022, 05:27, Илья Звягинцев
К санкциям в отношении российской авиации присоединилась ещё одна компания. Boeing официально приостановил сотрудничество с российскими клиентами.
В официальном заявлении пресс-службы компании сказано, что Boeing приостанавливает обслуживание и техническую поддержку российских компаний.
Представители фирмы отметили, что все проводимые в Москве операции остановлены, как и работа офиса в Киеве.
Сроки приостановки представители компании не обозначили.
Напомним, после начала военной операции на территории Украины европейские страны закрыли своё небо для России. В качестве зеркальной меры также поступила и российская сторона.
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