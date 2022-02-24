Более 9 млрд рублей за год собрали с должников приставы Алтайского края

Судебные приставы Алтайского края за 2021 год взыскали с должников 9,22 млрд рублей, сообщает “КП на Алтае”. Годом ранее размер выплат был на 902 млн меньше.

За год приставы возбудили более 1,098 млн исполнительных производств. Это на 101 тыс. больше, чем в 2020-м.

31 тыс. исполнительных листов по алиментам оставалась в производстве к началу 2021 года. По ним выплатили почти 577,5 млн рублей, тогда как годом ранее было около 418 млн рублей.

В крае стали реже происходить ситуации, когда приставам приходилось “выбивать” долги. Также 348 детей-сирот получили квартиры после принудительного исполнения обязательств государства.