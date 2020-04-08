Борис Титов: 90% предпринимателей пострадали из-за пандемии

Бизнес-омбудсмен Борис Титов заявил о 90% предпринимателей в России, пострадавших от нестабильности в экономике, вызванной пандемией коронавируса. Слова уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей передает ТАСС.

"По моим оценкам, не менее 90% предпринимателей задеты этим кризисом в той или иной степени. Некоторые – в стопроцентной степени", – сказал журналистам Титов.

Также омбудсмен напомнил, что ранее направил Владимиру Путину пакет предложений по поддержке бизнеса в условиях пандемии. В частности он предложил обязать работодателей, отправляя сотрудников в неоплачиваемый отпуск, выплачивать им пособие в размере не менее одного МРОТ.