Бройлеры не дали прибыли. Почему на Алтае продают известную птицефабрику

В Алтайском крае за миллиард рублей продаётся предприятие по производству мяса птицы мощностью более 4 тыс. тонн в год. Судя по описанию продавца, это Новоеловская птицефабрика, расположенная в Тальменском районе. Amic.ru выяснил причины, по которым собственники могли отказаться от одного из своих активов.

Из кризиса в убытки

В начале 2019 года газета «Тальменская жизнь» сообщала, что в 2018 году на птицефабрике закончился непростой период, вызванный «общим экономическим кризисом и сложной конъюнктурой рынка», и ей «удалось встать на крыло».

2019 и 2020 годы предприятие закончило с небольшой прибылью, а в 2021 году ООО «Новоеловский пищевой комбинат», по данным портала «Чекко», показал убыток в 72 млн руб. Вероятно, это и побудило собственников к продаже предприятия.

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Что известно о нынешних хозяевах фабрики

Учредителем ООО «Новоеловский пищевой комбинат» является компания «Румб». Это предприятие принадлежит известным алтайским бизнесменам — братьям Александру и Константину Терновым.

В свою очередь «Румб» входит в крупный агрохолдинг «Алтайские закрома», которым Александр и Константин Терновые владеют вместе с третьим братом — Валерием. Всего в холдинге больше 10 предприятий сельского хозяйства, переработки, торговли и других сфер деятельности.

НПК находится в селе Новоперуново Тальменского района. Прежнее название предприятия — Новоеловская птицефабрика. В 2004 году фабрика, являвшаяся краевым государственным унитарным предприятием, перешла в собственность ООО «Румб».

«Инфраструктура птицефабрики включает в себя: 42 единицы капитальных сооружений, среди которых 25 птичников под откорм, 15 птичников под родительское стадо, 2 птичника под реконструкцию. Остальные птичники находятся в законсервированном состоянии. К каждому объекту подведён газ. Земельный фонд — 34 га в собственности, на которых расположена фабрика, 160 га в аренде под возможное расширение объекта», — говорится в объявлении.