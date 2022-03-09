Burger King и KFC, скорее всего, останутся в России и продолжат работу

Сети ресторанов быстрого питания Burger King и KFC, скорее всего, продолжат работать на территории России. Об этом сообщил омбудсмен в сфере ресторанного бизнеса Москвы Сергей Миронов.

Говоря о сети KFC, Миронов отметил, что большинство ресторанов в России работает в стране по франшизе, а договоры не предусматривают возможность закрытия заведений «по команде».

«При всём желании KFC закрыться в России — это будет невозможно, потому что франчайзи они закрыть в принципе не смогут», — сказал Миронов журналистам РИА Новости.

Аналогичная ситуация, по словам Миронова, ждёт и сеть Burger King, поскольку у этой сети в стране также «российские корни».

Ранее стало известно, что временно приостанавливает работу своих ресторанов в России McDonald's. На следующий день после заявления в городах заведения всё-таки открылись.