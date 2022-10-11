Бюджет под контролем. В Барнауле прошла межрегиональная конференция по финансовой грамотности

Межрегиональная окружная конференция СФО «Опыт и тренды развития финансовой грамотности» прошла в Барнауле 6 октября на площадке Алтайского филиала Финансового университета при Правительстве РФ. Мероприятие организовано в рамках реализации «Стратегии повышения финансовой грамотности на 2017-2023 гг. в Российской Федерации».

Дискуссия, организованная Институтом финансовой грамотности и Алтайским филиалом Финуниверситета, была посвящена вопросам развития финансовой грамотности, трансформации инструментов финансового просвещения и масштабированию лучших практик регионов на всей территории страны.

В конференции приняли участие эксперты и специалисты в области финансового просвещения из Москвы, Алтайского края, Новосибирской, Иркутской, Кемеровской, Омской, Томской областей, республик Алтай и Тыва. С докладами выступили и поделились опытом заместитель председателя правительства Алтайского края Данил Ситников, директор Алтайского филиала Финуниверситета Валерия Иванова, заместитель управляющего отделением по Алтайскому краю Сибирского главного управления ЦБ РФ Игорь Князев и другие.

«Многие изменения произошли, особенно в сфере инвестирования в вопросах сохранения денежных средств, зарабатывания. У населения очень много вопросов в этом направлении, и, естественно, необходимо помогать сохранять денежные средства, формировать собственный бюджет», — сказал директор Института финансовой грамотности Финансового университета при Правительстве РФ Михаил Петриченко.

Заместитель министра финансов РФ Михаил Котюков также отметил, что в Алтайском крае наработан колоссальный опыт продвижения финансовой грамотности, и, соответственно, региону есть чем поделиться с коллегами.

Фото: пресс-служба Алтайского филиала Финуниверситета

Вопросы формирования финансовой грамотности, подготовки кадров в области финансового просвещения, обучения финансовой безопасности для взрослого населения вызвали большой интерес у жителей Сибири и других регионов страны. Трансляцию прямого эфира на платформе в VK просмотрели более трёх тысяч человек из 31 региона страны. Запись можно посмотреть по ссылке.

Алтайский филиал федерального государственного образовательного бюджетного учреждения высшего образования «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» (Алтайский филиал Финуниверситета)