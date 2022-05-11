Бюджет России в 2022 году оказался профицитным

Профицит федерального бюджета России с 1 января по 30 апреля 2022 года составил 800 млрд рублей и тем самым оказался профицитным, пишут «Известия».

Доходы страны составили 9,7 трлн рублей, а расходы — 8,9 трлн. Казна получила 7,7 трлн от налогов и сборов, более 2 трлн от неналоговых доходов, а безвозмездные поступления принесли 25,4 млрд рублей, отмечает издание.

Профицит связан с отменой правила, по которому сверхдоходы от цены на нефть свыше 44,2 доллара за баррель направляются в Фонд национального благосостояния. Теперь дополнительные поступления выше этой суммы идут в федеральный бюджет.

Некоторые эксперты тем не менее полагают, что в дальнейшем профицит будет сокращаться по мере наращивания расходов на поддержку экономики и введённые налоговые послабления для бизнеса.

Ранее ЦБ раскрыл сумму внешнего долга России.