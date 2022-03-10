Carlsberg прекратит производство и продажу пива под своим брендом в России

Датская пивоваренная корпорация Carlsberg решила прекратить производство и продажу пива под своим брендом в России. Принадлежащие ей заводы «Балтика» выделят в отдельный бизнес, сообщается на сайте Carlsberg.

Полученную в России прибыль Carlsberg планирует направлять благотворительным организациям для решения гуманитарного кризиса на Украине. Ранее компания уже сделала пожертвование в размере 10 млн евро на гуманитарные цели.

По мнению Carlsberg, события на Украине негативно скажутся на финансовых результатах компании в этом году. В 2021-м на Россию и Украину приходилось около 13% выручки Carlsberg и около 9% операционной прибыли.

В текущем году, как прогнозируют в компании, её активы «на обоих рынках могут быть подвержены неденежному обесценению и списанию». Кроме того, в Carlsberg предполагают, что «косвенное влияние роста цен на сырьевые товары, включая энергоносители, окажет негативное, но в настоящее время не поддающееся количественной оценке влияние на стоимость проданных товаров и стоимость логистики в течение года».