ЦБ готовится отказаться от биржевой торговли долларом

Центральный банк России обсуждает с участниками рынка, как будет формироваться курс доллара, если прекратятся биржевые торги этой валютой. Такой сценарий возможен, если Национальный клиринговый центр и Мосбиржа попадут под санкции, пишет Forbes.

«Биржевого курса доллара больше не будет, а экспорт и импорт останутся, поэтому нужно понимать, по какому курсу менять рубли. ЦБ же не хочет брать на себя функцию определения курса», — заявил один из собеседников издания, знакомый с планами регулятора.

На этот случай, по его словам, решено создать внебиржевую платформу, на которую крупнейшие банки будут предоставлять свои котировки — аналог платформы Bloomberg. Курс будет определяться на основании котировок 10 крупнейших банков. Для широкой публики он будет как курс ЦБ.