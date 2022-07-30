ЦБ не стал опровергать подготовку к прекращению биржевой торговли долларом

Российский Центробанк (ЦБ) прокомментировал информацию о возможности прекращения биржевых торгов долларом и евро. Как сообщает РИА Новости, из-за изменения санкций регулятор вместе с участниками рынка занимается разработкой разных сценариев развития экономической ситуации.

Таким образом, ЦБ не стал опровергать подготовку к отмене торгов долларом.

«Чтобы обеспечить защиту клиентов и бесперебойность работы финансовой системы, Банк России проводит с участниками рынка и организациями инфраструктуры моделирование различных сценариев», — указал регулятор.

Напомним, что ранее издание Forbes сообщило, что ЦБ обсуждает с участниками валютного рынка способы определения курса доллара и евро в случае прекращения торгов на бирже. Это может произойти, если под западные санкции попадут Национальный клиринговый центр (НКЦ) и Мосбиржа.