ЦБ повысил ключевую ставку до рекордного с 2017 года уровня

Банк России повысил ключевую ставку до 9,5% и ухудшил прогноз по инфляции на 2022 год. Как сообщает РБК, из-за ускорившегося роста цен регулятор второй раз подряд выбрал максимальный из предпринимаемых в последнее время шагов.

Так, рост составил 1 п. п. Цикл повышения продолжается с апреля 2021 года — тогда ставка составляла 4,25% и чуть менее чем за год выросла более чем в два раза. Текущее значение — максимальное с весны 2017 года.

Кроме того, регулятор повысил прогноз инфляции по итогам 2022 года до 5-6% с 4-4,5%, а также понизил прогноз по росту ВВП России в 2023 году — до 1,5-2,5% с 2-3%.

При этом в ЦБ не исключили, что это не последнее повышение ставки в ближайшее время.