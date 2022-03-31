ЦБ предложил банкам давать отдельный курс обмена валют разным клиентам

Банк России выпустил рекомендации для кредитных организаций по корректировке подходов к купле и продаже валюты юридическим лицам. В ней говорится, что банки должны установить различные курсы в зависимости от клиента. Об этом со ссылкой на источники в трёх российских банках, получивших такое письмо, сообщает РБК.

Так, компании-импортёры, которые приобретают валюту для расчётов по зарубежным контрактам, должны покупать её по максимально выгодному курсу, чтобы тот не отличался от биржевого более чем на два рубля. Такое же ограничение действует для корпоративных клиентов, у которых есть валютные кредиты или еврооблигации, в случае если валюта нужна им для исполнения таких обязательств. Кроме того, на льготных условиях валюту могут купить юридического лица, имеющие разрешение специальной правительственной комиссии.

Для остальных ЦБ предлагает устанавливать курсы с отклонением не менее чем на десять рублей от биржевых условий. Таким образом, компаниям придётся покупать доллары и евро с существенной переплатой.