ЦБ рекомендовал перевести валютные ипотеки в рубли по старому курсу

Банк России порекомендовал проводить конвертацию валютной ипотеки в рубли по официальному курсу на 18 февраля 2022 года по заявлениям заемщиков, которые будут поступать до 31 мая 2022 года. Об этом сообщается в официальном релизе регулятора.

Так, согласно рекомендациям, банкам стоит в первую очередь обратить внимание на кредиты, по которым соблюдаются следующие условия:

остаток задолженности на 1 февраля 2022 года не превышал 150 тыс. долларов США или эквивалентную сумму в другой валюте по официальному курсу на ту же дату;

кредит был выдан до 22 февраля 2022 года для покупки жилого помещения, это жильё — единственное в собственности заёмщика в России;

просроченная задолженность на момент обращения заёмщика не превышает 120 дней.

По оценке Центробанка, этим критериям соответствуют порядка 60% от общего числа ипотечных кредитов, выданных в иностранной валюте. На 1 февраля 2022 года непогашенными оставались 2011 ипотечных кредитов в иностранной валюте, задолженность по ним составляла 16,64 млрд рублей (0,14% портфеля жилищных кредитов). В основном это займы, выданные до 2014 года.