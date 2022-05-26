ЦБ РФ решил снизить ключевую ставку до 11% годовых

Центральный Банк РФ с 27 мая снизит ключевую ставку с 14% до 11% годовых. Об этом сообщается в Telegram-канале регулятора в четверг, 26 мая.

Там отметили, что последние недельные данные указывают «на значительное замедление текущих темпов роста цен». Ослаблению инфляционного давления, по данным ЦБ, способствуют динамика обменного курса рубля наряду с заметным снижением инфляционных ожиданий населения и бизнеса.

«Годовая инфляция в апреле достигла 17,8%, однако, по оценке на 20 мая, замедлилась до 17,5%, снижаясь быстрее апрельского прогноза Банка России», — говорится в сообщении.

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В пресс-службе добавили, что приток денег на срочные рублёвые депозиты продолжается, а вот кредитная активность остаётся низкой, что ограничивает проинфляционные риски и обуславливает необходимость денежно-кредитных условий.

«Внешние условия для российской экономики остаются сложными, что значительно ограничивает экономическую активность. Риски для финансовой стабильности несколько снизились, позволив смягчить отдельные меры по контролю за движением капитала», — подчеркивает регулятор.

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ЦБ и в дальнейшем будет принимать решения по ключевой ставке. Следующее заседание Совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться этот вопрос, запланировано на 10 июня.

Ранее глава Счётной палаты РФ Алексей Кудрин заявил, что на перестройку экономики России из-за санкций Запада потребуется от полутора до двух лет.