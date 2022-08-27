ЦБ смягчил правила продажи наличной валюты населению

Центробанк (ЦБ) разрешил продавать гражданам доллары и евро, полученные из разных источников, а не только поступившие в кассы от физлиц после 9 апреля. При этом сохранен запрет на продажу валюты, полученной «в рамках сделок по купле-продаже банкнот иностранной валюты за безналичную иностранную валюту или безналичные рубли», заключенных с российскими банками или ЦБ, пишет «Ъ».

Правила будут действовать с начала этой недели и до 9 сентября. Представитель регулятора пояснил, что расширение возможности продаж валюты касается, в частности, случаев, когда в банковскую кассу поступили деньги «от сделок с банками-нерезидентами» или же в результате зачисления валюты от компаний «по основаниям, предусмотренным валютным законодательством».

Напомним, что в начале марта ЦБ ужесточил контроль за оборотом наличной валюты. До 9 сентября граждане могут купить наличные доллары США и евро, но только те, которые поступили в кассы банков с 9 апреля.