ЦБ снизил комиссию на покупку валюты у брокеров до 12%
Изначально размер комиссии составлял 30%, однако 4 марта ЦБ объявил о снижении
4 марта 2022, 09:40
Центробанк России изменил размер комиссии на покупку валюты у брокеров. С 30% её снизили до 12%, сообщили в ЦБ.
«С 4 марта 2022 года комиссия для физических лиц снижена с 30% до 12%», — сказано в сообщении регулятора.
Одновременно с этим для юридических лиц также установлена комиссия в размере 12%.
Ранее стало известно, что ЦБ ввёл комиссию на покупку валюты у брокеров для того, чтобы «выравнять конкурентные условия между банками и брокерами, потому что банки имеют возможность использовать спред между курсом покупки и продажи валюты».
Комментарии
Новости партнеров