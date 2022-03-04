ЦБ снизил комиссию на покупку валюты у брокеров до 12%

Центробанк России изменил размер комиссии на покупку валюты у брокеров. С 30% её снизили до 12%, сообщили в ЦБ.

«С 4 марта 2022 года комиссия для физических лиц снижена с 30% до 12%», — сказано в сообщении регулятора.

Одновременно с этим для юридических лиц также установлена комиссия в размере 12%.

Ранее стало известно, что ЦБ ввёл комиссию на покупку валюты у брокеров для того, чтобы «выравнять конкурентные условия между банками и брокерами, потому что банки имеют возможность использовать спред между курсом покупки и продажи валюты».