Курс доллара рухнул до уровня 2015 года
На Московской бирже цена зарубежной валюты достигла отметки в 55,45 рубля
20 июня 2022, 19:20
В ходе торгов на Московской бирже доллар упал к рублю до уровня 2015 года. Согласно данным площадки, он достиг отметки в 55,45 рубля.
Зарубежная валюта начала демонстрировать падение еще утром. Стоимость евро также снижается — 58,25.
Напомним, что ранее вице-премьер РФ Андрей Белоусов назвал серьезное укрепление российской национальной валюты проблемой — по его мнению, рубль стал слишким крепким. По его мнению, оптимальным курсом является 70-80 рублей за доллар.
Ранее глава Счётной палаты Алексей Кудрин в рамках ПМЭФ заявил о том, что текущая ситуация не изменила основные принципы российской экономики.
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