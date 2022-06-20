Курс доллара рухнул до уровня 2015 года

В ходе торгов на Московской бирже доллар упал к рублю до уровня 2015 года. Согласно данным площадки, он достиг отметки в 55,45 рубля.

Зарубежная валюта начала демонстрировать падение еще утром. Стоимость евро также снижается — 58,25.

Напомним, что ранее вице-премьер РФ Андрей Белоусов назвал серьезное укрепление российской национальной валюты проблемой — по его мнению, рубль стал слишким крепким. По его мнению, оптимальным курсом является 70-80 рублей за доллар.

Новости

Экономика Кудрин заявил, что экономика России останется рыночной

Ранее глава Счётной палаты Алексей Кудрин в рамках ПМЭФ заявил о том, что текущая ситуация не изменила основные принципы российской экономики.