Цена на нефть Brent опустилась ниже 31 доллара за баррель

Стоимость нефти марки Brent опустилась ниже психологической отметки в 31 доллар за баррель. Так дешево нефть не стоила с 2004 года, пишет Lenta.ru.



Как сообщается, цены снижаются на фоне обеспокоенности инвесторов относительно экономической ситуации в Китае и переизбытка сырья на рынке.



С начала нового года цена нефти этого сорта снизилась больше чем на 12%, вызвав рост американской валюты. В понедельник, 11 января, курс доллара на открытии торгов Московской биржи преодолел отметку в 76 рублей впервые с декабря 2014-го.