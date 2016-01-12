Цена на нефть Brent опустилась ниже 31 доллара за баррель
Впервые за 12 лет цена на нефть опустилась ниже 31 доллара за баррель.
12 января 2016, 12:21
Стоимость нефти марки Brent опустилась ниже психологической отметки в 31 доллар за баррель. Так дешево нефть не стоила с 2004 года, пишет Lenta.ru.
Как сообщается, цены снижаются на фоне обеспокоенности инвесторов относительно экономической ситуации в Китае и переизбытка сырья на рынке.
С начала нового года цена нефти этого сорта снизилась больше чем на 12%, вызвав рост американской валюты. В понедельник, 11 января, курс доллара на открытии торгов Московской биржи преодолел отметку в 76 рублей впервые с декабря 2014-го.
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