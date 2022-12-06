Цена продукта. Почему на Алтае в торговых сетях растёт спрос на товары собственных марок

Собственные торговые марки (СТМ) становятся всё более востребованными у покупателей. По словам аналитиков, такой тренд наблюдается во всём мире, эта же тенденция прослеживается и в Алтайском крае, выяснила корреспондент радиостанции Business FM Барнаул Анастасия Войцеховская.

В числе факторов, которые способствуют увеличению продаж СТМ в России, эксперты называют уход зарубежных брендов с российского рынка, снижение реальных зарплат жителей нашей страны и рост цен на товары. Покупатель стал больше ориентироваться именно на цену продукта, а не на бренд или прочие характеристики.

Например, популярные ещё полгода назад средства личной гигиены и бытовой химии очень выросли в цене. Торговые сети их заменили новыми, пока мало привычными брендами и товарами собственных торговых марок. По некоторым данным, спрос на ряд СТМ-товаров в натуральном выражении вырос на 60%.

«Рост продаж по СТМ заложен в покупательской стратегии. Мы видим, что люди начали экономить, они переключаются на такие товары. У нас по итогам первого полугодия 2022 года доля СТМ в продажах всей сети выросла до 20%. При этом основными драйверами роста стали собственно бренды в среднем ценовом сегменте. Основной покупательский запрос — это рациональная покупка без компромиссов к качеству товара», — объяснил директор департамента по категорийному менеджменту Сибирского округа розничной сети «Магнит» Илья Ахмеджанов.

Коммерческий директор торговой сети «Новэкс» Ольга Рудьковская рассказала редакции радиостанции, что в их магазинах спрос на товары собственной торговой марки тоже растёт. Но, по её мнению, связано это не с переключением покупательских потребностей, а внутренними факторами — расширением СТМ-линейки торговой сети и вводом большого количества новинок.

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Рост доли товаров под собственной торговой маркой в торговых сетях Сибири подтвердила и руководитель направления по работе с розничными сетями Сибири и Дальнего Востока компании NielsenIQ Мария Гаранина:

«На фоне всего того, что происходит с рынком, идёт рост собственных торговых марок. Это связано с тем, что собственная торговая марка — тоже ещё одна стратегия экономии для нашего покупателя, поэтому и по сетям в целом доля СТМ в ассортименте активно растёт».

По мнению экспертов, перестройка бизнес-процессов на рынке товаров повседневного спроса будет способствовать дальнейшему росту доли СТМ. Однако аналитики считают, что собственному производству ретейлеров не удастся окончательно вытеснить с рынка продукцию международных гигантов.

Опрошенные Business FM Барнаул представители торговых компаний ссылаются на сложившуюся практику, что уже не раз так было, когда при выравнивании экономической ситуации потребители возвращаются к покупке товаров привычных брендов, даже если те находятся в более высокой ценовой категории.

Напомним, ранее эксперты рассказали, что из-за изменений потребительского спроса у россиян, основным направлением развития торговых сетей станут хард-дискаунтеры и магазины у дома.