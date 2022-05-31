Центробанк до сентября не будет отменять ограничения на покупку наличной валюты

Действующие в России ограничения на покупку гражданами наличной валюты останутся в силе, скорее всего, до сентября. Как сообщает РИА Новости, об этом заявила первый зампред ЦБ Ксения Юдаева.

«До сентября подождём, посмотрим за ситуацией. Пока ничего нового, наверное, добавить не смогу по этому поводу», — сказала она.

Напомним, что по действующим до 9 сентября правилам ЦБ, граждане могут купить наличные доллары и евро только в том случае, если деньги поступили в кассы банков после 8 апреля.

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Экономика ЦБ разрешил гражданам покупать валюту в банках с 18 апреля

Ранее ограничение распространялось на все валюты, однако с 20 мая порядок операций смягчили — банки могут продавать россиянам любую наличную валюту, кроме европейской и американской.